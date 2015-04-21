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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 12:48 BJT

韩国政治：总理李完九因政治献金丑闻提出辞职

自辞职申请公布以来，李完九一直都未表态。

本月稍早，陷入欺诈和行贿调查的成万钟被发现吊死在一棵树上。

朴槿惠发言人在秘鲁发表声明称，总统已收到李完九的辞职信。朴槿惠目前正在对中美和南美四国进行访问，外界普遍预计她将接受李完九的辞呈并找人接替他。

韩国总理是内阁首脑，但基本只是个礼仪性职位。内阁由总统任命，行政政策则是由政府制定，且需经过议会批准。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 白云/王颖)

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