韩国三星集团领导人李在镕被捕 公司股价下跌（更新版）

(新增细节和股价表现)

路透首尔2月17日 - 韩国一法院称，三星集团领导人李在镕周五被逮捕，因牵涉进导致总统朴槿惠被国会弹劾的贪腐丑闻。

三星电子(005930.KS)股价早盘下跌1.3%，实为三星集团控股公司的三星物产(028260.KS)下跌2.4%，相比之下韩国综合股价指数.KS11跌幅仅为0.09%。

三星集团一发言人表示尚未决定是否对李在镕被捕进行抗辩，也未决定是否寻求保释。

首尔中央地方法院还拒绝了对三星电子社长朴商镇(Park Sang-Jin)发出逮捕令的请求。朴商镇也是韩国马术联合会(Korea Equestrian Federation)负责人。

检方申请逮捕令时表示已获得更多证据，并对李在镕进行更多指控。

“我们认可进行逮捕的原因及必要性，”一名法官在裁决中称，指出有追加的指控及证据。

三星及李在镕否认在本案中有不当行为。

“我们将尽全力保证在未来的法庭审理中揭露真相，”三星集团在李在镕被捕后发表的简短声明中称。

尽管李在镕被捕料不会影响三星集团各公司的日常运营，但专家称可能影响该公司的战略决策。(完)