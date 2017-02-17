韩国三星集团领导人李在镕被捕 公司股价下跌（更新版）

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
(新增细节和股价表现)
路透首尔2月17日 - 韩国一法院称，三星集团领导人李在镕周五被逮捕，因牵涉进导致总统朴槿惠被国会弹劾的贪腐丑闻。
三星电子(005930.KS)股价早盘下跌1.3%，实为三星集团控股公司的三星物产(028260.KS)下跌2.4%，相比之下韩国综合股价指数.KS11跌幅仅为0.09%。
三星集团一发言人表示尚未决定是否对李在镕被捕进行抗辩，也未决定是否寻求保释。
首尔中央地方法院还拒绝了对三星电子社长朴商镇(Park Sang-Jin)发出逮捕令的请求。朴商镇也是韩国马术联合会(Korea Equestrian Federation)负责人。
检方申请逮捕令时表示已获得更多证据，并对李在镕进行更多指控。
“我们认可进行逮捕的原因及必要性，”一名法官在裁决中称，指出有追加的指控及证据。
三星及李在镕否认在本案中有不当行为。
“我们将尽全力保证在未来的法庭审理中揭露真相，”三星集团在李在镕被捕后发表的简短声明中称。
尽管李在镕被捕料不会影响三星集团各公司的日常运营，但专家称可能影响该公司的战略决策。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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