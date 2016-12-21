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时事要闻 | 2016年 12月 21日 星期三 08:51 BJT

韩国检方突袭检查韩国国家退休基金办公室--韩联社

路透首尔12月21日 - 韩联社报道，韩国特别检方调查人员周三突击检查韩国国家退休基金(NPS)。

目前立即无法联系上特别检方办公室及NPS置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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