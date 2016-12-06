韩国总统朴槿惠表示将接受弹劾表决结果--执政党官员

路透首尔12月6日 - 韩国总统朴槿惠所属的新国家党一名高官周二表示，朴槿惠表示将接受本周对她是否进行弹劾的表决结果，但不会因为反对党派的要求而下台。

新国家党官员Chung Jin-suk称，在总统和党内领导人举行会议之后，朴槿惠表示，愿意接受新国家党的提议，在明年4月离职。

本周对朴槿惠而言是关键的一周，弹劾她的呼声即便在她自己所属的党派也获得支持。(完)