韩国总统朴槿惠表示将接受弹劾表决结果--执政党官员

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔12月6日 - 韩国总统朴槿惠所属的新国家党一名高官周二表示，朴槿惠表示将接受本周对她是否进行弹劾的表决结果，但不会因为反对党派的要求而下台。
新国家党官员Chung Jin-suk称，在总统和党内领导人举行会议之后，朴槿惠表示，愿意接受新国家党的提议，在明年4月离职。
本周对朴槿惠而言是关键的一周，弹劾她的呼声即便在她自己所属的党派也获得支持。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)