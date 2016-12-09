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时事要闻 | 2016年 12月 9日 星期五 16:02 BJT

韩国总理称朝鲜挑衅的可能性很大--国防部

路透首尔12月9日 - 韩国国防部称，总理黄教安周五表示，朝鲜挑衅的可能性很大。此前韩国议会投票决定弹劾总统朴槿惠。

在宪法法院审理弹劾动议期间，总理黄教安将代理总统职务。国防部称，黄教安是在致电国防部时做出上述表示。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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