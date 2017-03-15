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时事要闻 | 2017年 3月 15日 星期三 15:23 BJT

韩国前总统朴槿惠下周二将接受检察官侦讯--韩联社

路透首尔3月15日 - 韩国联合通讯社周三报导，被罢免的韩国前总统朴槿惠下周二将接受检察官侦讯。朴槿惠卷入一起腐败丑闻，上周被迫下台。

检察官周三传唤朴槿惠接受调查，朴槿惠的律师称她将予以配合。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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