韩国三星集团领导人李在镕被捕 因卷入总统朴槿惠贪腐丑闻

路透首尔2月17日 - 韩国一法院称，三星集团领导人李在镕周五被逮捕，因涉嫌导致总统朴槿惠被国会弹劾的贪腐丑闻。

首尔中央地方法院还拒绝了对三星电子(005930.KS)社长朴商镇(Park Sang-Jin)发出逮捕令的请求。朴商镇也是韩国马术联合会(Korea Equestrian Federation)负责人。

检方申请逮捕令时表示获得了更多证据，并对李在镕进行更多指控。李在镕的父亲李健熙在2014年因心脏病退隐。

“我们认可进行逮捕的原因及必要性，”一名法官在裁决中称，指追加的指控及证据。

三星的发言人未立即对李在镕被捕置评。三星集团及李在镕否认在本案中有不当行为。(完)