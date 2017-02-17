韩国三星集团领导人李在镕被捕 因卷入总统朴槿惠贪腐丑闻

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔2月17日 - 韩国一法院称，三星集团领导人李在镕周五被逮捕，因涉嫌导致总统朴槿惠被国会弹劾的贪腐丑闻。
首尔中央地方法院还拒绝了对三星电子(005930.KS)社长朴商镇(Park Sang-Jin)发出逮捕令的请求。朴商镇也是韩国马术联合会(Korea Equestrian Federation)负责人。
检方申请逮捕令时表示获得了更多证据，并对李在镕进行更多指控。李在镕的父亲李健熙在2014年因心脏病退隐。
“我们认可进行逮捕的原因及必要性，”一名法官在裁决中称，指追加的指控及证据。
三星的发言人未立即对李在镕被捕置评。三星集团及李在镕否认在本案中有不当行为。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)