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时事要闻 | 2017年 1月 16日 星期一 13:42 BJT

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿

路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。

特别检察官办公室表示，将申请对李在镕的逮捕令，罪名是行贿和贪腐。

特别检察官办公室发言人Lee Kyu-chul对记者说，不会申请对调查期间问询的其他三位三星高管的逮捕令。(完)

(编译 杜明霞；审校 汪红英)

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