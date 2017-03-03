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时事要闻 | 2017年 3月 3日 星期五 15:10 BJT

韩国法院将于3月9日审理三星集团领导人李在镕行贿案

路透首尔3月3日 - 韩国法院周五表示，将于3月9日对三星集团领导人李在镕进行首次聆讯。李在镕被指控行贿并卷入政治丑闻，这起丑闻震惊了韩国朝野。

李在镕今年48岁，是三星集团的第三代领导人。周二一名特别检察官指控他承诺向总统朴槿惠的一名亲信捐助430亿韩元(3,724万美元)。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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