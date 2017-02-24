三星集团两名高管请辞 为卷入政治丑闻负责--韩联社

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔2月24日 - 韩国联合通讯社周五报导，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报导未注明消息来源。
报导称，三星集团副会长崔志成、社长张忠基已提出辞职。韩国特别检方在丑闻调查中认定这两名高管为嫌犯。三星集团领导人李在镕上周因此案被捕。
韩联社未说明这两名高管是否已正式递交辞呈，或是否在集团内留任他职。三星集团未立即回应置评请求。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。