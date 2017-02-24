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国际财经 | 2017年 2月 24日 星期五 13:52 BJT

三星集团两名高管请辞 为卷入政治丑闻负责--韩联社

路透首尔2月24日 - 韩国联合通讯社周五报导，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报导未注明消息来源。

报导称，三星集团副会长崔志成、社长张忠基已提出辞职。韩国特别检方在丑闻调查中认定这两名高管为嫌犯。三星集团领导人李在镕上周因此案被捕。

韩联社未说明这两名高管是否已正式递交辞呈，或是否在集团内留任他职。三星集团未立即回应置评请求。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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