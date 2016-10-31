韩国总统朴槿惠“闺蜜门”丑闻主角崔顺实回国接受检察官讯问

路透首尔10月31日 - 韩国总统政治丑闻中的关键人物--崔顺实周一出现在调查该案的检察官办公室。她涉嫌利用与总统朴槿惠的朋友关系影响国家事务，并个人从中获益。

崔顺实戴着帽子和头巾，用手捂着脸，挤过记者和人群来到首尔的检察官大楼。有民众举着标语要求逮捕崔顺实，以及要求朴槿惠辞职。

“请原谅我，”崔顺实说。据跟随她挤进大楼的记者称，在混乱中她掉了一只鞋子。崔顺实的律师稍早称，她从德国返回周日早上到达韩国，准备好接受检察官的讯问。

崔顺实在面临巨大压力下返回韩国，因为许多指控指出，朴槿惠涉嫌允许崔顺实利用她们的关系发挥不当的影响力并获取利益，令朴槿惠深陷政治危机。

成千上万的韩国民众周六集会，要求朴槿惠为此丑闻辞职。愤怒的民众称朴槿惠辜负了公众的信任，管理政府失当，已然丧失了领导国家的授权。

反对党要求对此次进行彻底调查，但还没有提出弹劾总统。(完)