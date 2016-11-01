韩国检方继续拘留丑闻主角崔顺实 因涉嫌不当影响国家事务（更新版）

（新增细节）

路透首尔11月1日 - 韩国总统亲信干政丑闻的主角--崔顺实周二连续第二天遭检方羁押讯问，昨晚她已因涉嫌对国家事务施加不当影响被拘留。

检方称，他们在调查崔顺实是否利用与总统朴槿惠的朋友关系，获得机密文件并对政府事务施加影响，个人并通过非营利基金会从中获利。

这场丑闻激起公众的愤怒，使朴槿惠的支持率降至纪录低点。周六晚成千上万的抗议者集会，要求朴槿惠下台。周末朴槿惠接受八名高级幕僚辞职。

崔顺实今年60岁，周二上午她身穿黑色外套，戴着手铐和口罩，在警官的陪同下抵达检察官办公室。一名检方官员和崔顺实的律师表示，她周一晚间被拘留。

韩联社报导，由于担心崔顺实可能会潜逃或摧毁证据，检方在没有逮捕令的情况下将其紧急拘留。根据韩国法律，嫌疑人可在没有逮捕令的情况下被紧急拘留至多48小时。时间更长的拘留则需要法庭开具逮捕令。(完)