韩国检方继续拘留丑闻主角崔顺实 因涉嫌不当影响国家事务（更新版）

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
（新增细节）
路透首尔11月1日 - 韩国总统亲信干政丑闻的主角--崔顺实周二连续第二天遭检方羁押讯问，昨晚她已因涉嫌对国家事务施加不当影响被拘留。
检方称，他们在调查崔顺实是否利用与总统朴槿惠的朋友关系，获得机密文件并对政府事务施加影响，个人并通过非营利基金会从中获利。
这场丑闻激起公众的愤怒，使朴槿惠的支持率降至纪录低点。周六晚成千上万的抗议者集会，要求朴槿惠下台。周末朴槿惠接受八名高级幕僚辞职。
崔顺实今年60岁，周二上午她身穿黑色外套，戴着手铐和口罩，在警官的陪同下抵达检察官办公室。一名检方官员和崔顺实的律师表示，她周一晚间被拘留。
韩联社报导，由于担心崔顺实可能会潜逃或摧毁证据，检方在没有逮捕令的情况下将其紧急拘留。根据韩国法律，嫌疑人可在没有逮捕令的情况下被紧急拘留至多48小时。时间更长的拘留则需要法庭开具逮捕令。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。