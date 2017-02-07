韩国特别检察官办公室称 将起诉前文化部长和总统高级助理

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透首尔2月7日 - 韩国特别检察官的发言人周二表示，将起诉前文化部长和总统朴槿惠的一名高级助理，因他们涉嫌滥用职权和做假证。他们参与列出一个批评朴槿惠的艺术界人士的黑名单。
前文化部长赵允旋上月被逮捕，成为朴槿惠政府中首个被抓的在职官员。她随后辞职。
特别检察官办公室的发言人李圭喆周二也表示，朴槿惠的一名前幕僚长也被捕。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。