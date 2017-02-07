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时事要闻 | 2017年 2月 7日 星期二 14:52 BJT

韩国特别检察官办公室称 将起诉前文化部长和总统高级助理

路透首尔2月7日 - 韩国特别检察官的发言人周二表示，将起诉前文化部长和总统朴槿惠的一名高级助理，因他们涉嫌滥用职权和做假证。他们参与列出一个批评朴槿惠的艺术界人士的黑名单。

前文化部长赵允旋上月被逮捕，成为朴槿惠政府中首个被抓的在职官员。她随后辞职。

特别检察官办公室的发言人李圭喆周二也表示，朴槿惠的一名前幕僚长也被捕。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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