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时事要闻 | 2017年 2月 27日 星期一 08:47 BJT

韩国代总统不会延长特别检察官办公室调查期--韩联社

路透首尔2月27日 - 韩联社周一报道称，韩国代总统不会延长特别检察官办公室对贪腐丑闻的调查期。这宗贪腐丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。

韩联社报道中没有援引代总统黄教安办公室任何人员的说法，但援引反对党一名高级议员称，得到通知称将在0030GMT召开记者会，宣布上述决定。

特别检察官办公室的调查期将在周二截止，寻求延长30天。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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