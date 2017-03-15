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时事要闻 | 2017年 3月 15日 星期三 09:29 BJT

韩国检方传唤前总统朴槿惠于3月21日就贪腐丑闻接受讯问

路透首尔3月15日 - 韩国检方办公表示，检方周三传唤前总统朴槿惠，就贪腐丑闻接受讯问。

检方办公室发在送给媒体的手机短信中说，已经传唤朴槿惠于3月21日0030GMT到场接受讯问。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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