韩国第一季GDP增速上修至六个季度最高位 受建筑业提振

路透首尔6月2日 - 韩国央行周五公布的修正数据显示，第一季国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季增长1.1%，为六个季度最高位，高于初值的增长0.9%。

韩国第一季经济较上年同期增长2.9%，亦高于增长2.7%的初值。

韩国央行官员Kim Young-tai对媒体表示，鉴于第一季韩国经济强劲增长并非由政府带动，韩国经济整体上料已有所改善。

他表示，经济复苏料加速，因最近消费者信心快速回升。

分析师表示，将于下周宣布的追加预算也将对经济增长构成额外提振。

“追加预算将支撑经济增长，并且人们预期消费将改善；依照这个增长率，韩国经济今年下半年的表现可能好于上半年，”Hana Financial Investment分析师Kim Doo-un表示。

但Kim表示，韩国央行可能维持指标利率在目前纪录低点1.25%不变直至年底，然后才会考虑利率正常化。

韩国央行目前预计今年经济增长2.6%，但市场高度预期央行将在7月上调预估。

周四的数据显示，韩国5月出口较上年同期增长13.4%，为连续第七个月增长，表明这个倚重贸易的经济体正在蓄积动能。

企划财政部一位高级官员表示，考虑到当前出口的强劲势头，如果下半年不出现外部冲击，2017年GDP增速将可能超过2016年的2.8%。

一个关键因素在于，中国将以何种速度放宽对韩国企业的限制以及解除赴韩旅游禁令。(完)