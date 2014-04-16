韩国客轮沉没 超过300人失踪--海警（更新版）

路透首尔4月16日（记者 Jack Kim/Choonsik Yoo） -韩国海警周三称，一艘客轮在韩国西南海域沉没，超过300人失踪；此前官方错误计算的失踪人数为100人左右。

海警称，该客轮载有477名乘客，其中164人确认获救，两人确认死亡。

韩国行政安全部之前报告称368人已经获救，100多人失踪。该部随后称这些数据是错误的。

尚不清楚沉船的原因。

客轮上主要是首尔郊区安山市檀园高中的师生，他们前往济州岛旅行。

韩国官员称，“Sewol”号客轮上共有477名乘客和150辆车。目击者称，很多人可能仍被困在客轮内。

檀园高中的一名官员曾匿名表示，客轮上338名师生全部安全获救；但海警和其他参与救援的官员无法予以确认。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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