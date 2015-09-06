韩国一渔船倾覆 至少8人死亡

路透首尔9月6日 - 韩国海岸警卫队官员及媒体周日报导称，一艘韩国渔船倾覆，造成至少八人死亡，另有大约10人失踪。

济州岛海岸警卫队一位官员通过电话称，这艘渔船周六夜里失去无线电联系，今日清晨被发现倾覆。

该官员称，已在Chuja岛附近水域打捞到八具尸体。

该官员还称，另有三人被从水中救起，已由飞机运送到医院救治，预计能够活下来。

海岸警卫队的另一位官员称，起初据报这艘船上有18-19人，但据信船上还有数目不详其他人士。

韩国总统朴槿惠办公室发布声明称，朴槿惠要求全力做好抢救工作，搜救失踪人员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。