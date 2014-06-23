韩国哨兵射杀战友后逃跑，军方正进行搜捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月22日（记者 Ju-min Park/Narae Kim） - 韩国一名士兵周六晚在高城郡一哨所引爆手榴弹并开枪，导致五名战友死亡，另有七人受伤。韩国军方已追踪他到朝韩边境一所学校附近，其父母周日劝其投降。

韩国军方全部展开搜捕，动用了直升机和特种兵。一名军官告诉媒体，此次搜捕动用的力量相当于九个营的兵力。

YTN电视新闻频道报导称，这名士兵被发现藏匿在距离哨所约10公里的学校附近，他向追捕他的军队开火，导致一名军官胳膊受伤。

YTN引述军方官员的话称，军方已下令除非其投降，否则将予以击毙。

韩联社报导称，这名士兵的父母被带到了现场，他的母亲劝其投降。

附近村民Byun Sang-man告诉路透：“我听到枪声有10分钟左右。”

“我们不能出去。我们镇上到处是士兵，军官通过喇叭告诉人们今天上午留在家里别出去。”

一名军官称这名士兵姓林，按计划应该9月16日退伍。

这名军官因未获授权向媒体发言而要求匿名，他称这位林姓士兵性格内向，早先有关方面曾对其精神健康表示关注，但去年11月通过测试后，认为其适合哨岗执勤。（完）