韩哨兵射杀5名战友 被围后向自己开枪受伤

路透首尔6月23日 - 韩国一名军方官员周一表示，韩国江原道高城哨所枪击事件肇事士兵林某本人受了枪伤，目前正转送至一家医院。这名士兵曾向其他哨兵开枪，造成5人死亡。

这名军方官员表示：“大约14:55 (0555 GMT)，林某用K-2步枪朝自己开枪，已被送往医院。”

韩国军方此前在这名士兵逃跑后将其包围在一处密林区，并劝其投降。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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