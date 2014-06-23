韩哨兵射杀5名战友 被围后向自己开枪受伤

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透首尔6月23日 - 韩国一名军方官员周一表示，韩国江原道高城哨所枪击事件肇事士兵林某本人受了枪伤，目前正转送至一家医院。这名士兵曾向其他哨兵开枪，造成5人死亡。
这名军方官员表示：“大约14:55 (0555 GMT)，林某用K-2步枪朝自己开枪，已被送往医院。”
韩国军方此前在这名士兵逃跑后将其包围在一处密林区，并劝其投降。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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