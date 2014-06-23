韩哨兵射杀5名战友 被围后向自己开枪受伤

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月23日 - 韩国一名军方官员周一表示，韩国江原道高城哨所枪击事件肇事士兵林某本人受了枪伤，目前正转送至一家医院。这名士兵曾向其他哨兵开枪，造成5人死亡。
这名军方官员表示：“大约14:55(0555 GMT)，林某用K-2步枪朝自己开枪，已被送往医院。”
韩国军方此前将这名士兵包围在一处密林区，并对其进行劝降。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。