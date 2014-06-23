韩哨兵射杀5名战友 被围后向自己开枪受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月23日 - 韩国一名军方官员周一表示，韩国江原道高城哨所枪击事件肇事士兵林某本人受了枪伤，目前正转送至一家医院。这名士兵曾向其他哨兵开枪，造成5人死亡。

这名军方官员表示：“大约14:55(0555 GMT)，林某用K-2步枪朝自己开枪，已被送往医院。”

韩国军方此前将这名士兵包围在一处密林区，并对其进行劝降。（完）