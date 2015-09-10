韩国职业女性助推低度酒需求

2015年9月9日在韩国首尔拍到的两位女性在对饮低度果味烧酒。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔9月10日（记者Rebecca Jang） - 25岁的Jeon Seo-jin觉得韩国传统的烧酒对她而言度数有点儿高。

Jeon Seo-jin在首尔一家化妆品公司任销售团队培训师，下班后她会去放松一下，与朋友一起去喝杯果味低度数烧酒。韩国的酒品公司今年开始推出这种新品烧酒。

“你可以在与朋友聊天的同时享受它的味道--它与一般的高度烧酒不一样，”Jeon说道，她正与一名女同事在年轻人汇聚的江南酒屋品酒。

像Jeon这样的韩国职业女性正在改变酒类公司对韩国市场的看法。

在韩国，更多的女性加入职场，其中越来越多的年轻女性会经常饮酒，引发这一以往由男性消费者主导的市场正在改变。收入增加以及对健康愈发重视，也意味着越来越少的韩国人会去喝便宜酒。

气泡酒在韩国年轻女性中尤其受到欢迎；韩国海关数据显示，今年1-7月气泡酒的进口量增长近20%，葡萄酒的总体进口量今年首次即将赶超威士忌的进口量。

得益于果味酒产品，韩国最大的量贩超市经营商易买得（E-Mart）今夏的烧酒类整体销售额提升了7.8%，韩国便利连锁企业GS集团上月的烧酒销售中果味低度烧酒占到了21%。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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