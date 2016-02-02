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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市卖超505亿韩元

路透首尔2月2日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超505亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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2月2日 -50.5 -33.6 27.6

^2月1日 185.6 3.2 -239.3

1月29日 176.1 -65.2 -177.1

1月28日 -15.8 1,644.1 -102.9

1月27日 33.0 268.3 -303.6

1月26日 -188.8 -136.4 317.2

1月25日 -82.7 257.6 -186.0

1月22日 -156.4 346.1 -201.3

1月21日 -297.4 315.6 -27.1

1月20日 -228.3 -84.2 300.4

1月19日 -279.8 177.2 87.9

1月18日 -349.8 318.6 12.1

1月15日 -218.2 -68.0 251.7

1月14日 -372.4 43.6 295.7

1月13日 -49.9 220.6 -188.5

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本月以来 135.2 -30.4 -211.7

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今年以来 -2,831.0 3,107.0 940.2

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注：^ 2月1日为修正后数据。(完)

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