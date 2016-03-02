表格：外资在韩国股市买超3,782亿韩元

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透首尔3月2日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超3,782亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间总计净买入8,148亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月 2日 378.2* -14.4 -412.3
^2月29日 173.2 -189.3 -53.8
2月26日 243.1 163.4 -42.7
2月25日 20.3 -11.2 100.8
2月24日 -16.6 -16.6 -32.7
2月23日 -4.8 -52.4 -15.6
2月22日 35.5 -47.3 -53.7
2月19日 171.6 -69.4 -178.4
2月18日 86.4 136.8 -302.0
2月17日 -19.6 69.4 -158.8
2月16日 85.8 83.7 -230.7
2月15日 -124.0 220.7 -124.1
2月12日 -297.8 428.7 -190.3
2月11日 -167.7 61.5 43.0
2月 5日 0.4 565.9 -152.7
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本月以来 378.2 -14.4 -412.3
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今年以来 -2,287.5 4,585.9 -1,099.5
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注：^ 2月29日为修正后数据。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选