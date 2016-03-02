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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超3,782亿韩元

路透首尔3月2日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超3,782亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间总计净买入8,148亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月 2日 378.2* -14.4 -412.3

^2月29日 173.2 -189.3 -53.8

2月26日 243.1 163.4 -42.7

2月25日 20.3 -11.2 100.8

2月24日 -16.6 -16.6 -32.7

2月23日 -4.8 -52.4 -15.6

2月22日 35.5 -47.3 -53.7

2月19日 171.6 -69.4 -178.4

2月18日 86.4 136.8 -302.0

2月17日 -19.6 69.4 -158.8

2月16日 85.8 83.7 -230.7

2月15日 -124.0 220.7 -124.1

2月12日 -297.8 428.7 -190.3

2月11日 -167.7 61.5 43.0

2月 5日 0.4 565.9 -152.7

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本月以来 378.2 -14.4 -412.3

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今年以来 -2,287.5 4,585.9 -1,099.5

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注：^ 2月29日为修正后数据。(完)

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