表格：外资在韩国股市买超1,721亿韩元

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透首尔5月4日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,72 1亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5月 4日 172.1 -490.5 297.9 ^5月 3日 87.0 -177.0 68.5 5月 2日 -32.9 -177.8 180.3 4月29日 63.8 -203.1 109.5 4月28日 -202.5 116.5 88.3 4月27日 182.4 -257.9 77.6 4月26日 128.9 -44.3 -88.6 4月25日 207.7 -159.8 -41.4 4月22日 154.9 -184.7 38.5 4月21日 160.9 147.9 -302.0 4月20日 111.8 -58.6 -45.0 4月19日 29.0 139.6 -152.6 4月18日 199.8 -141.1 -44.5 4月15日 97.9 25.0 -109.4 4月14日 550.9 174.1 -791.2 ---------------------------------------------------- 本月以来 226.3 -845.2 546.8 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,936.3 -1,061.1 -2,036.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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