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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 15:41 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,721亿韩元

路透首尔5月4日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,72
1亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     5月 4日       172.1         -490.5          297.9
    ^5月 3日        87.0         -177.0           68.5
     5月 2日       -32.9         -177.8          180.3
     4月29日        63.8         -203.1          109.5
     4月28日      -202.5          116.5           88.3
     4月27日       182.4         -257.9           77.6
     4月26日       128.9          -44.3          -88.6
     4月25日       207.7         -159.8          -41.4
     4月22日       154.9         -184.7           38.5
     4月21日       160.9          147.9         -302.0
     4月20日       111.8          -58.6          -45.0
     4月19日        29.0          139.6         -152.6
     4月18日       199.8         -141.1          -44.5
     4月15日        97.9           25.0         -109.4
     4月14日       550.9          174.1         -791.2
    ----------------------------------------------------
    本月以来       226.3         -845.2          546.8
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,936.3       -1,061.1       -2,036.4
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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