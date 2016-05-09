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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市卖超965亿韩元

路透首尔5月9日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0726GMT，外资在
韩国股市卖超965亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     5月 9日       -96.5          -52.9          118.2
    ^5月 4日       172.3         -490.4          297.8
     5月 3日        87.0         -177.0           68.5
     5月 2日       -32.9         -177.8          180.3
     4月29日        63.8         -203.1          109.5
     4月28日      -202.5          116.5           88.3
     4月27日       182.4         -257.9           77.6
     4月26日       128.9          -44.3          -88.6
     4月25日       207.7         -159.8          -41.4
     4月22日       154.9         -184.7           38.5
     4月21日       160.9          147.9         -302.0
     4月20日       111.8          -58.6          -45.0
     4月19日        29.0          139.6         -152.6
     4月18日       199.8         -141.1          -44.5
     4月15日        97.9           25.0         -109.4
    ----------------------------------------------------
    本月以来       129.9         -898.1          664.9
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,839.9       -1,114.0       -1,918.4
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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