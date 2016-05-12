表格：外资在韩国股市买超140亿韩元，为连续第三日买超

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超140 亿韩元，为连续三日买超，期间累计买超1,206亿韩元(1.0356亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5月12日 14.0 -156.6 106.0 ^5月11日 69.9 -241.4 130.8 5月10日 36.7 41.0 -124.8 5月 9日 -97.9 -52.7 119.2 5月 4日 172.3 -490.4 297.8 5月 3日 87.0 -177.0 68.5 5月 2日 -32.9 -177.8 180.3 4月29日 63.8 -203.1 109.5 4月28日 -202.5 116.5 88.3 4月27日 182.4 -257.9 77.6 4月26日 128.9 -44.3 -88.6 4月25日 207.7 -159.8 -41.4 4月22日 154.9 -184.7 38.5 4月21日 160.9 147.9 -302.0 4月20日 111.8 -58.6 -45.0 ---------------------------------------------------- 本月以来 249.1 -1,254.9 777.9 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,959.1 -1,470.8 -1,805.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502