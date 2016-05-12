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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 15:31 BJT

表格：外资在韩国股市买超140亿韩元，为连续第三日买超

路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超140
亿韩元，为连续三日买超，期间累计买超1,206亿韩元(1.0356亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     5月12日        14.0         -156.6          106.0
    ^5月11日        69.9         -241.4          130.8
     5月10日        36.7           41.0         -124.8
     5月 9日       -97.9          -52.7          119.2
     5月 4日       172.3         -490.4          297.8
     5月 3日        87.0         -177.0           68.5
     5月 2日       -32.9         -177.8          180.3
     4月29日        63.8         -203.1          109.5
     4月28日      -202.5          116.5           88.3
     4月27日       182.4         -257.9           77.6
     4月26日       128.9          -44.3          -88.6
     4月25日       207.7         -159.8          -41.4
     4月22日       154.9         -184.7           38.5
     4月21日       160.9          147.9         -302.0
     4月20日       111.8          -58.6          -45.0
    ----------------------------------------------------
    本月以来       249.1       -1,254.9          777.9
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,959.1       -1,470.8       -1,805.4
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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