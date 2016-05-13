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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,426亿韩元，此前连续三日买超

路透首尔5月13日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市卖超1,426亿韩元，此前连续三日买超。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     5月13日      -142.6         -115.4          218.2
    ^5月12日        24.5         -128.3          110.5
     5月11日        69.9         -241.4          130.8
     5月10日        36.7           41.0         -124.8
     5月 9日       -97.9          -52.7          119.2
     5月 4日       172.3         -490.4          297.8
     5月 3日        87.0         -177.0           68.5
     5月 2日       -32.9         -177.8          180.3
     4月29日        63.8         -203.1          109.5
     4月28日      -202.5          116.5           88.3
     4月27日       182.4         -257.9           77.6
     4月26日       128.9          -44.3          -88.6
     4月25日       207.7         -159.8          -41.4
     4月22日       154.9         -184.7           38.5
     4月21日       160.9          147.9         -302.0
    ----------------------------------------------------
    本月以来       117.0       -1,342.0        1,000.5
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,827.0       -1,557.9       -1,582.7
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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