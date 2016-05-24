表格：外资在韩国股市卖超585亿韩元

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透首尔5月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超585 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5月24日 -58.5 -61.2 78.8 ^5月23日 4.2 33.4 -67.5 5月20日 -127.6 150.8 -61.7 5月19日 -21.3 -42.3 31.0 5月18日 36.5 -197.4 121.4 5月17日 -53.4 -52.1 83.2 5月16日 17.0 -39.7 -5.1 5月13日 -142.8 -115.6 218.4 5月12日 24.5 -128.3 110.5 5月11日 69.9 -241.4 130.8 5月10日 36.7 41.0 -124.8 5月 9日 -97.9 -52.7 119.2 5月 4日 172.3 -490.4 297.8 5月 3日 87.0 -177.0 68.5 5月 2日 -32.9 -177.8 180.3 ---------------------------------------------------- 本月以来 -86.2 -1,550.6 1,180.8 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,623.8 -1,766.6 -1,402.5 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。