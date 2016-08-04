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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超425亿韩元

路透首尔8月4日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超425
亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)
：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     8月 4日        42.5         -113.1           47.3
    ^8月 3日       -86.6         -196.2          253.8
     8月 2日        51.6         -180.6          106.2
     8月 1日       307.8         -296.9         -104.9
     7月29日       212.6         -319.6           89.5
     7月28日       196.5          -80.1         -110.1
     7月27日       243.8         -103.5         -137.9
     7月26日       194.2           16.8         -173.3
     7月25日       193.4         -107.7          -81.0
     7月22日        72.1           42.3         -120.1
     7月21日        44.0          -82.3           33.4
     7月20日       179.5         -221.4           32.0
     7月19日       314.9         -425.5          117.8
     7月18日       231.7         -213.9           -2.2
     7月15日       490.9         -306.6         -188.2
    ----------------------------------------------------
    本月以来       315.3         -786.8          302.4
    ----------------------------------------------------
    今年以来     8,026.6       -5,327.6       -4,143.1
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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