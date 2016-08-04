表格：外资在韩国股市买超425亿韩元

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透首尔8月4日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超425 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超) ： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 8月 4日 42.5 -113.1 47.3 ^8月 3日 -86.6 -196.2 253.8 8月 2日 51.6 -180.6 106.2 8月 1日 307.8 -296.9 -104.9 7月29日 212.6 -319.6 89.5 7月28日 196.5 -80.1 -110.1 7月27日 243.8 -103.5 -137.9 7月26日 194.2 16.8 -173.3 7月25日 193.4 -107.7 -81.0 7月22日 72.1 42.3 -120.1 7月21日 44.0 -82.3 33.4 7月20日 179.5 -221.4 32.0 7月19日 314.9 -425.5 117.8 7月18日 231.7 -213.9 -2.2 7月15日 490.9 -306.6 -188.2 ---------------------------------------------------- 本月以来 315.3 -786.8 302.4 ---------------------------------------------------- 今年以来 8,026.6 -5,327.6 -4,143.1 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。