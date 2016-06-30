表格：外资在韩国股市买超1,873亿韩元

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透首尔6月30日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超1,8 73亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 6月30日 187.3 -257.3 36.8 ^6月29日 58.3 -63.3 -22.4 6月28日 -368.0 154.2 167.5 6月27日 -237.2 408.2 -216.4 6月24日 -149.8 55.3 34.9 6月23日 29.1 189.1 -264.7 6月22日 30.0 172.9 -250.8 6月21日 -110.0 -30.4 90.8 6月20日 20.7 116.1 -181.2 6月17日 -98.1 56.9 -7.2 6月16日 42.3 -209.6 116.4 6月15日 -21.1 -57.2 168.1 6月14日 -105.3 -180.6 226.9 6月13日 -146.9 -73.8 173.7 6月10日 -28.3 89.5 -114.1 ---------------------------------------------------- 本月以来 590.2 240.1 -1,284.4 ---------------------------------------------------- 今年以来 3,485.5 -1,179.6 -3,490.3 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。