表格：外资在韩国股市买超2,265亿韩元，连续第八个交易日买超

路透首尔7月18日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0732GMT，外资 在韩国股市买超2,265亿韩元，为连续第八个交易日买超，期间累计买超 规模为2.34万亿(兆)韩元(20.6亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超) ： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 7月18日 226.5 -208.1 -2.7 ^7月15日 490.9 -306.6 -188.2 7月14日 368.4 -228.1 -136.7 7月13日 581.0 -380.3 -187.4 7月12日 193.0 -48.4 -194.2 7月11日 268.3 83.2 -390.4 7月 8日 41.3 -289.8 204.7 7月 7日 169.5 -119.6 -90.3 7月 6日 -430.0 -138.4 511.3 7月 5日 12.9 -210.8 138.2 7月 4日 179.4 -145.4 -66.5 7月 1日 252.5 -90.8 -205.3 6月30日 403.4 -248.6 38.2 6月29日 58.3 -63.3 -22.4 6月28日 -368.0 154.2 167.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 2,353.5 -2,083.1 -607.3 ---------------------------------------------------- 今年以来 6,055.1 -3,254.0 -4,096.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)