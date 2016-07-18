版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 15:43 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,265亿韩元，连续第八个交易日买超

路透首尔7月18日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0732GMT，外资
在韩国股市买超2,265亿韩元，为连续第八个交易日买超，期间累计买超
规模为2.34万亿(兆)韩元(20.6亿美元)。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)
：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     7月18日       226.5         -208.1           -2.7
    ^7月15日       490.9         -306.6         -188.2
     7月14日       368.4         -228.1         -136.7
     7月13日       581.0         -380.3         -187.4
     7月12日       193.0          -48.4         -194.2
     7月11日       268.3           83.2         -390.4
     7月 8日        41.3         -289.8          204.7
     7月 7日       169.5         -119.6          -90.3
     7月 6日      -430.0         -138.4          511.3
     7月 5日        12.9         -210.8          138.2
     7月 4日       179.4         -145.4          -66.5
     7月 1日       252.5          -90.8         -205.3
     6月30日       403.4         -248.6           38.2
     6月29日        58.3          -63.3          -22.4
     6月28日      -368.0          154.2          167.5
      ----------------------------------------------------
    本月以来     2,353.5       -2,083.1         -607.3
    ----------------------------------------------------
    今年以来     6,055.1       -3,254.0       -4,096.2
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐