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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 06:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超771亿韩元，连续第四天买超

路透首尔11月22日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0726 GMT，外资在韩国股市买超771亿韩元，为连续第四天买超，累计买超2,687亿韩元(2.2798亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月22日 *77.1 54.8 -140.4

^11月21日 68.3 -49.0 -39.3 　　 11月18日 61.5 -331.0 235.0

11月17日 61.8 -90.7 7.1

11月16日 -8.0 65.7 -71.0

11月15日 -205.9 109.2 71.8

11月14日 -344.5 278.1 30.7

11月11日 -449.5 378.2 89.7

11月10日 47.9 229.5 -310.1

11月 9日 -213.9 309.5 -126.9

11月 8日 -55.5 12.6 18.7

11月 7日 -217.8 291.4 -86.0

11月 4日 -191.6 192.5 -11.0

11月 3日 -205.7 339.8 -135.5

11月 2日 -22.0 147.8 -130.1

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本月以来 -1,574.0 2,004.5 -688.7

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今年以来 9,036.3 -5,386.9 -6,938.9

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注：^ 为修正后数据。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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