表格：外资在韩国股市买超771亿韩元，连续第四天买超

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔11月22日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0726 GMT，外资在韩国股市买超771亿韩元，为连续第四天买超，累计买超2,687亿韩元(2.2798亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月22日 *77.1 54.8 -140.4
^11月21日 68.3 -49.0 -39.3 11月18日 61.5 -331.0 235.0
11月17日 61.8 -90.7 7.1
11月16日 -8.0 65.7 -71.0
11月15日 -205.9 109.2 71.8
11月14日 -344.5 278.1 30.7
11月11日 -449.5 378.2 89.7
11月10日 47.9 229.5 -310.1
11月 9日 -213.9 309.5 -126.9
11月 8日 -55.5 12.6 18.7
11月 7日 -217.8 291.4 -86.0
11月 4日 -191.6 192.5 -11.0
11月 3日 -205.7 339.8 -135.5
11月 2日 -22.0 147.8 -130.1
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本月以来 -1,574.0 2,004.5 -688.7
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今年以来 9,036.3 -5,386.9 -6,938.9
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注：^ 为修正后数据。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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