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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 15:46 BJT

表格：外资在韩国股市买超411亿韩元，连续四日买超

    路透首尔5月19日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0738GMT，外资
在韩国股市买超411亿韩元。外资连续四个交易日买超，期间累计买超3,0
88亿韩元(2.7456亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：    
    
        日期        外资        机构投资人        散户
    ----------------------------------------------------
     5 月19日        41.1          -27.6          -64.9
    ^5 月18日        26.9          -63.8          -19.1 
     5 月17日         6.7         -218.9          161.7
     5 月16日       234.1           73.0           23.4
     5 月15日       -95.9           25.2           35.0
     5 月12日      -306.6          -93.9          363.5
     5 月11日       104.6          331.8         -444.1
     5 月10日       110.7          -46.2         -100.5
     5 月 8日       544.0           85.4         -663.2
     5 月 4日       364.1         -333.4          -70.9
     5 月 2日       135.5          -47.4         -129.7
     4 月28日       -15.1         -354.8          339.9
     4 月27日        13.3         -158.7          154.9
     4 月26日       298.4           76.8           -368
     4 月25日       651.6         -281.0         -367.8
     ----------------------------------------------------
    本月以来      1,165.4         -315.8         -908.8
    ----------------------------------------------------
    今年以来      7,421.8       -5,483.4       -4,351.4
    ----------------------------------------------------
    
    注：^ 为修正后数据。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
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