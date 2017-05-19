表格：外资在韩国股市买超411亿韩元，连续四日买超

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透首尔5月19日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0738GMT，外资 在韩国股市买超411亿韩元。外资连续四个交易日买超，期间累计买超3,0 88亿韩元(2.7456亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月19日 41.1 -27.6 -64.9 ^5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日 6.7 -218.9 161.7 5 月16日 234.1 73.0 23.4 5 月15日 -95.9 25.2 35.0 5 月12日 -306.6 -93.9 363.5 5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5 -47.4 -129.7 4 月28日 -15.1 -354.8 339.9 4 月27日 13.3 -158.7 154.9 4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,165.4 -315.8 -908.8 ---------------------------------------------------- 今年以来 7,421.8 -5,483.4 -4,351.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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