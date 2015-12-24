休假一年带小孩 韩国“超级奶爸”增多挑战传统

热点问答：特朗普政策和弱势美元是鱼与熊掌不可得兼--前IMF顾问
路透香港1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)前政策顾问Barry Eichengreen称，特朗普本周稍早表达了对美元走软的倾向，他这是没有看到自己的政策计划与强势美元之间的关系。
路透首尔12月24日 （记者 Ju-min Park） - 工作日的一个上午，34岁的Chung Sang-hoon在家带着两个小孩，房间里放着古典音乐。
Chung在一家大型外企从事销售工作，他休了一年育儿假。像他这样的韩国男性，在以男性为主导的韩国社会里，一度非常稀少，以至于他们被称为“超级奶爸”。但这些韩国“奶爸”的数量正在增多。
“从给孩子们准备早餐到刷盘子，一切当然都是值得的，因为我能够为我觉得重要的人生价值而活，”Chung说道，他的妻子是一名教师。
长久以来，韩国女性一直认为，雇主通过低工资和不提供升职机会来惩罚女性，因女性可能在生小孩后休产假。
这种担忧导致在富裕的经合组织国家中韩国的生育率最低。
世界经济论坛公布的性别平等指数中，韩国在145个国家中排名第115。
韩国总统朴槿惠已将育儿休假列为应对不断下滑的生育率、促进女性的职业发展的优先事项。朴槿惠本月宣布一项数十亿美元的计划，以应对严峻的人口前景。
尽管韩国男女都享有同样的育儿休假天数，但2014年韩国仅有3,421名男性休育儿假。而据韩国劳动部，2012年韩国仅有1,790名男性休这类假。
“整个经济已经失衡，”韩国劳动部的高级官员Na Yeong-don对路透表示。
“学历高、工作效率高的女性却还要承担照顾家务和小孩的全部重负，与此同时男性的工作时间也很长。”
今年上半年，韩国休育儿假的男性人数飙涨了40%至2,212人，但在全部休育儿假的人数中男性仍仅占5%。
韩国政府计划到2030年将男性休育儿假的比例提升至30%，改变韩国的职场文化。外界向来认为韩国男性不关心育儿和家务。
韩国政府的计划包括为“在家奶爸”出台更多鼓励措施，加强对中小企业的财务支持，换取企业允许男性休育儿假。
但这些激励措施是否能够如何改变要求苛刻、等级森严、男性主导的韩国职场文化思维，尚有待观察。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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