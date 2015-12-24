休假一年带小孩 韩国“超级奶爸”增多挑战传统

2015年12月14日在首尔拍到的“在家奶爸”Chung Sang-hoon帮儿子调整衣服的图片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔12月24日 （记者 Ju-min Park） - 工作日的一个上午，34岁的Chung Sang-hoon在家带着两个小孩，房间里放着古典音乐。

Chung在一家大型外企从事销售工作，他休了一年育儿假。像他这样的韩国男性，在以男性为主导的韩国社会里，一度非常稀少，以至于他们被称为“超级奶爸”。但这些韩国“奶爸”的数量正在增多。

“从给孩子们准备早餐到刷盘子，一切当然都是值得的，因为我能够为我觉得重要的人生价值而活，”Chung说道，他的妻子是一名教师。

长久以来，韩国女性一直认为，雇主通过低工资和不提供升职机会来惩罚女性，因女性可能在生小孩后休产假。

这种担忧导致在富裕的经合组织国家中韩国的生育率最低。

世界经济论坛公布的性别平等指数中，韩国在145个国家中排名第115。

韩国总统朴槿惠已将育儿休假列为应对不断下滑的生育率、促进女性的职业发展的优先事项。朴槿惠本月宣布一项数十亿美元的计划，以应对严峻的人口前景。

尽管韩国男女都享有同样的育儿休假天数，但2014年韩国仅有3,421名男性休育儿假。而据韩国劳动部，2012年韩国仅有1,790名男性休这类假。

“整个经济已经失衡，”韩国劳动部的高级官员Na Yeong-don对路透表示。

“学历高、工作效率高的女性却还要承担照顾家务和小孩的全部重负，与此同时男性的工作时间也很长。”

今年上半年，韩国休育儿假的男性人数飙涨了40%至2,212人，但在全部休育儿假的人数中男性仍仅占5%。

韩国政府计划到2030年将男性休育儿假的比例提升至30%，改变韩国的职场文化。外界向来认为韩国男性不关心育儿和家务。

韩国政府的计划包括为“在家奶爸”出台更多鼓励措施，加强对中小企业的财务支持，换取企业允许男性休育儿假。

但这些激励措施是否能够如何改变要求苛刻、等级森严、男性主导的韩国职场文化思维，尚有待观察。（完）