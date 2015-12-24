休假一年带小孩，韩国“超级奶爸”增多挑战传统

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月24日 - 工作日的一个上午，34岁的Chung Sang-hoon在家带着两个小孩，房间里放着古典音乐。
Chung在一家大型外企从事销售工作，他休了一年育儿假。像他这样的韩国男性，在以男性为主导的韩国社会里，一度非常稀少，以至于他们被称为“超级奶爸”。但这些韩国“奶爸”的数量正在增多。
“从给孩子们准备早餐到刷盘子，一切当然都是值得的，因为我能够为我觉得重要的人生价值而活，”Chung说道，他的妻子是一名教师。
长久以来，韩国女性一直认为，雇主通过低工资和不提供升职机会来惩罚女性，因女性可能在生小孩后休产假。
这种担忧导致在富裕的经合组织国家中韩国的生育率最低。
世界经济论坛公布的性别平等指数中，韩国在145个国家中排名第115。
韩国总统朴槿惠已将育儿休假列为应对不断下滑的生育率、促进女性的职业发展的优先事项。朴槿惠本月宣布一项数十亿美元的计划，以应对严峻的人口前景。
尽管韩国男女都享有同样的育儿休假天数，但2014年韩国仅有3,421名男性休育儿假。而据韩国劳动部，2012年韩国仅有1,790名男性休这类假。
“整个经济已经失衡，”韩国劳动部的高级官员Na Yeong-don对路透表示。
“学历高、工作效率高的女性却还要承担照顾家务和小孩的全部重负，与此同时男性的工作时间也很长。”
今年上半年，韩国休育儿假的男性人数飙涨了40%至2,212人，但在全部休育儿假的人数中男性仍仅占5%。
韩国政府计划到2030年将男性休育儿假的比例提升至30%，改变韩国的职场文化。外界向来认为韩国男性不关心育儿和家务。
韩国政府的计划包括为“在家奶爸”出台更多鼓励措施，加强对中小企业的财务支持，换取企业允许男性休育儿假。
但这些激励措施是否能够如何改变要求苛刻、等级森严、男性主导的韩国职场文化思维，尚有待观察。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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