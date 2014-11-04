特写：韩国“整容天堂”乱象横生 或吓走整形观光客

路透首尔11月2日（记者 Ju-min Park） - 金普珠（Kim Bok-soon，译）不喜欢自己的鼻子，得知有迷信说法称朝天鼻不守财后，她想整整自己的鼻子。

有一天在发廊等待时，她看到了杂志上的整形广告，于是便不顾家人的反对，决定去做鼻子整形。

在韩国，整形如同理发一般稀松平常。体貌完美在韩国被视为能够帮助改善生活品质，包括有助找到好工作以及嫁娶得好。

医生称他能让金普珠变得像明星一样，于是她决定冒险一试，贷款花了3,000万韩元（2.8万美元），让医生一天在她的脸上动了15次手术。

当绷带解开面对镜子时，她意识到出了大问题。事后她才发现，给她动刀的医生根本不是整形手术专业医生。

5年后，金普珠陷入各种问题中，她无法闭上眼睛，鼻涕流个不停。49岁的她已经离婚，称自己没有工作，患有抑郁症。

“我的脸让人没法看，太恐怖了，”金普珠在首尔的单间公寓中说道，房间里贴满了她整形前后的照片。

“这不是人脸，比妖怪或外星人的脸还让人作呕。”

首尔中区法院的记录文件显示，为金普珠整形的医生因涉嫌违反医疗法面临刑事诉讼。此案始于2009年，包括金普珠在内的一些患者将该医生告到有关机构。该医生的律师拒绝接受路透的采访。

韩国繁荣的整形美容行业面临冲击，2013年关于整形手术问题以及冒牌医生的正式投诉较一年前翻了一番。根据韩国反垄断机构，韩国整形美容市场规模达50亿美元，占全球市场的四分之一。

一些整形医生称，安全担忧可能令韩国新兴、但快速发展的医疗旅游市场被扼杀，特别是来自中国的游客。

韩国整形外科医生协会主席车尚勉（Cha Sang-myun，译）对行业的名声表示担忧。他及一些议员呼吁加大监管力度，出台更严厉的广告规定。

“我们必须自我整顿，”车尚勉在首尔江南区自己的诊所说。江南区遍布各种整形美容诊所。

“眼下，来自中国的患者以整形观光的名义前来，但照这样下去，我觉得接下来几年他们就不会来了，”他说。

批评人士称，监管薄弱、广告泛滥以及社会迷恋容貌，是导致整形美容行业乱象横生的原因。

根据政府数据，韩国有4,000多家整形诊所，整容率全球第一，在该国4,900万人口中，每1,000人就有13人做过整容手术。

“这方面的广告太多了，让人觉得（整形）手术如同商品。眼下，大家觉得做整形手术就像买东西，”从事整形美容业20多年的车尚勉说。

“但整形手术也是手术，有生命危险，”他说。

50岁的朴女士也让为金普珠整形的医生为自己整形。由于一连串的术后感染，她的右胸最终只有左胸的一半大小。朴女士已经离婚，只愿透露自己的姓氏。

“我后悔莫及，我曾自杀过两次，”她说。“做整形手术就像上了瘾一样。如果你整了眼睛，就还想整鼻子。医生不会说‘你已经够美了’，而是让人做更多整容。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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