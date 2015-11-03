韩国将出版官方历史教科书 纠正“意识形态偏见”

路透首尔11月3日 - 韩国政府周二称，政府将从2017年起出版供学校使用的历史教科书，称这是消除现有历史教学中“意识形态偏见”的必要步骤。

数周来，由韩国政府决定学校应该如何教授其现代历史是否民主引发持续辩论。停止使用由民间学者撰写并由私人出版商出版的历史教科书的举措压过了这一辩论。

此举亦引发外界对韩国总统朴槿惠采纳该政策的动机的臆测。外界对朴槿惠父亲朴正熙执政的看法存在严重分歧。

朴正熙1961年通过军事政变上台，直到他1979年遇刺为止。朴正熙被誉为建立了现代化、工业化的韩国，但牺牲了民主。

韩国国务总理黄教安称，初高中学校目前使用的许多私人历史教科书试图通过诋毁韩国的成就来美化该国“夙敌”朝鲜。

“我们不能再允许我们可爱的孩子们学习被歪曲的和存在偏见的历史教科书，”他在新闻发布会上表示。“我们必须修复历史教科书的出版方式，以便提供正确的（历史）教科书。”

朴槿惠的批评者称此举是民主的受挫，并称这证明韩国政府意图扼杀有关历史的多元化观点，并粉饰韩国在实现民主道路上的痛苦经历。（完）