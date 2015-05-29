Uber再次碰壁 韩国立法禁止私家车主提供出租车服务

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔5月29日（记者 Se Young Lee/Sohee Kim） - 韩国国会周五通过一项法案，禁止私家车主提供出租车服务，这可能成为韩国首部宣布美国打车软件Uber的uberX服务为非法的全国性立法。
上述法案将在年底生效，是Uber遭遇的最新挫折。Uber快速崛起，估值达到400亿美元左右，但其让没有出租车牌照的私家车主提供载客服务的业务模式，在全球各地引发了法律及监管方面的问题。
“Uber尊重（韩国）国民大会的这一决定，期待与首尔市在韩国法律允许的法律框架内，继续就如何最佳地服务首尔及其民众进行商讨，”Uber在韩国国会投票表决前给路透的声明中称。
虽然这项立法是一项全面禁令，并没有明确提及Uber，但议员推动该立法旨在封杀uberX。该立法还禁止任何一方提供无出租车牌照的车主进行载客的服务。
此举可能基本上只有象征性意义，但Uber已在3月叫停了首尔的uberX服务，此前该服务遭到当局、出租车工会及地方竞争对手的抵制。
Uber在其他国家和地区面临监管审查。意大利一法庭周二禁止了该公司的uberPOP及其它私家车主载客的服务。
Uber在中国广州的分公司因涉嫌“非法经营”曾遭到当地有关机构的突击检查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。