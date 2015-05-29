Uber再次碰壁 韩国立法禁止私家车主提供出租车服务

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月29日 - 韩国国会周五通过一项法案，禁止私家车主提供出租车服务，这可能成为韩国首部宣布美国打车软件Uber的uberX服务为非法的全国性立法。

上述法案将在年底生效，是Uber遭遇的最新挫折。Uber快速崛起，估值达到400亿美元左右，但其让没有出租车牌照的私家车主提供载客服务的业务模式，在全球各地引发了法律及监管方面的问题。

“Uber尊重（韩国）国民大会的这一决定，期待与首尔市在韩国法律允许的法律框架内，继续就如何最佳地服务首尔及其民众进行商讨，”Uber在韩国国会投票表决前给路透的声明中称。

虽然这项立法是一项全面禁令，并没有明确提及Uber，但议员推动该立法旨在封杀uberX。该立法还禁止任何一方提供无出租车牌照的车主进行载客的服务。

此举可能基本上只有象征性意义，但Uber已在3月叫停了首尔的uberX服务，此前该服务遭到当局、出租车工会及地方竞争对手的抵制。

Uber在其他国家和地区面临监管审查。意大利一法庭周二禁止了该公司的uberPOP及其它私家车主载客的服务。

Uber在中国广州的分公司因涉嫌“非法经营”曾遭到当地有关机构的突击检查。（完）