朝鲜警告美国若侵犯其主权 将进行“无情”打击

路透首尔3月14日 - 朝鲜周二警告美国，如果由卡尔文森号航母牵头的航母战斗群侵犯该国主权或尊严，将进行“无情的”打击。美国卡尔文森号航母正在加入韩国军演。

朝鲜称，美国战斗队的到访是要攻击该国的“鲁莽方案”的一部分。自去年以来，朝鲜先后进行了两次核试验和一系列导弹试射，引发其邻国的不安。

“如果他们侵犯朝鲜的主权和尊严，哪怕是一点点，朝鲜军队将从地面、空中、海上和水下发起极其精准的猛烈打击，”朝鲜中央通讯社称。

“仅3月11日当天，许多敌军航母上的战机沿朝鲜领空和领海边界飞行，进行投弹和突袭地面目标的演习，”朝中社称。

美国海军发言人称，卡尔文森号航母在向该地区进行定期及预定好的部署，期间将参加盟友韩国的军事演习。(完)