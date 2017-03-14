朝鲜警告美国若侵犯其主权 将进行“无情”打击

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔3月14日 - 朝鲜周二警告美国，如果由卡尔文森号航母牵头的航母战斗群侵犯该国主权或尊严，将进行“无情的”打击。美国卡尔文森号航母正在加入韩国军演。
朝鲜称，美国战斗队的到访是要攻击该国的“鲁莽方案”的一部分。自去年以来，朝鲜先后进行了两次核试验和一系列导弹试射，引发其邻国的不安。
“如果他们侵犯朝鲜的主权和尊严，哪怕是一点点，朝鲜军队将从地面、空中、海上和水下发起极其精准的猛烈打击，”朝鲜中央通讯社称。
“仅3月11日当天，许多敌军航母上的战机沿朝鲜领空和领海边界飞行，进行投弹和突袭地面目标的演习，”朝中社称。
美国海军发言人称，卡尔文森号航母在向该地区进行定期及预定好的部署，期间将参加盟友韩国的军事演习。(完)
(编译 李春喜 审校 汪红英)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)