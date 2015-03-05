美国驻韩大使遇袭受伤

路透首尔3月5日（记者 James Pearson/Ju-min Park） - 韩国警方及目击者称，美国驻韩国大使李柏特（Mark Lippert）周四早晨在首尔出席一个早餐会时,脸部遭一名男子袭击并受伤，但伤势不严重。

42岁的李柏特脸部受伤出血，但遇袭后被送往医院时仍可行走。后来有消息称其情况稳定。

一位白宫官员在华盛顿称，李柏特的伤势没有生命危险。白宫国家安全委员会发言人米汉（Bernadette Meehan）称，美国总统奥巴马已致电李柏特，希望他早日康复。

警方确认袭击者名为Kim Ki-jong，55岁。事发时，这名袭击者身穿韩国传统服装，高喊“朝韩应统一”以及“反对战争演练”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。