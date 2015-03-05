美国驻韩大使遇袭受伤

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透首尔3月5日（记者 James Pearson/Ju-min Park） - 韩国警方及目击者称，美国驻韩国大使李柏特（Mark Lippert）周四早晨在首尔出席一个早餐会时,脸部遭一名男子袭击并受伤，但伤势不严重。
42岁的李柏特脸部受伤出血，但遇袭后被送往医院时仍可行走。后来有消息称其情况稳定。
一位白宫官员在华盛顿称，李柏特的伤势没有生命危险。白宫国家安全委员会发言人米汉（Bernadette Meehan）称，美国总统奥巴马已致电李柏特，希望他早日康复。
警方确认袭击者名为Kim Ki-jong，55岁。事发时，这名袭击者身穿韩国传统服装，高喊“朝韩应统一”以及“反对战争演练”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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