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时事要闻 | 2015年 3月 6日 星期五 09:36 BJT

韩警方正调查美大使遇袭与袭击者赴朝之间的关联

路透首尔3月6日 - 韩国警方周五称，正在调查美国驻韩大使李柏特（Mark Lippert）遇袭与袭击者频繁去往朝鲜之间的关联。

调查袭击事件的警方负责人亦称，计划对袭击者Kim Ki-jong申请逮捕证。美国驻韩国大使李柏特周四早晨在首尔出席一个朝鲜统一问题早餐会时遭到Kim Ki-jong持刀袭击。

警方称，袭击者Kim Ki-jong在1999年至2007年间七次去过朝鲜。

李柏特脸部伤口缝了80针，目前正在首尔的一家医院接受治疗，并称自己精神状况“良好”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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