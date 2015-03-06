韩警方正调查美大使遇袭与袭击者赴朝之间的关联

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透首尔3月6日 - 韩国警方周五称，正在调查美国驻韩大使李柏特（Mark Lippert）遇袭与袭击者频繁去往朝鲜之间的关联。
调查袭击事件的警方负责人亦称，计划对袭击者Kim Ki-jong申请逮捕证。美国驻韩国大使李柏特周四早晨在首尔出席一个朝鲜统一问题早餐会时遭到Kim Ki-jong持刀袭击。
警方称，袭击者Kim Ki-jong在1999年至2007年间七次去过朝鲜。
李柏特脸部伤口缝了80针，目前正在首尔的一家医院接受治疗，并称自己精神状况“良好”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”