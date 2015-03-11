美驻韩大使出院后表示会继续保持平易近人的作风

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透首尔3月10日 （记者 James Pearson/Ju-min Park） - 美国驻韩国大使李柏特周二称，他会继续保持开放、平易近人的作风。李柏特五天前遇袭脸部受伤，缝了80针。
李柏特于去年11月担任美国驻韩国大使，此后很快就以平易近人的作风闻名。不过，上周的遇袭事件，令外界对李柏特的安保措施产生质疑。
“我们以促进开放和友好为己任，这不会改变，”42岁的李柏特出院后在安保森严的新闻发布上称。他拒绝对可能调整其安保措施一事置评。
警方正在寻求起诉55岁的Kim Ki-jong，罪名包括谋杀未遂等。Kim Ki-jong在2010年曾因向日本驻韩国大使投掷混凝土块被判缓刑。他在袭击李柏特后表示，他是在抗议上周开始的美韩年度联合军演。
一位了解相关安保措施的警方官员对路透称，在这起袭击事件前，一名不带武器的韩国便衣警察负责保护李柏特的安全。此人的职责是陪同李柏特参加各种活动，协调大使馆的安全行动。
“一旦他（李柏特）被护送到大使馆，就不用向我们报告了，”这位拒绝透露姓名的官员称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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