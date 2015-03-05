版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:59 BJT

美国驻韩大使遇袭受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月5日（记者 James Pearson/Ju-min Park） - 韩国警方及目击者称，美国驻韩国大使李柏特（Mark Lippert）周四早晨在首尔出席一个早餐会时脸部遭一名男子袭击并受伤，但伤势不严重。

42岁的李柏特脸部受伤出血，但遇袭后被送往医院时仍可行走。后来有消息称其情况稳定。

一位白宫官员在华盛顿称，李柏特的伤势没有生命危险。白宫国家安全委员会发言人米汉（Bernadette Meehan）称，美国总统奥巴马已致电李柏特，希望他早日康复。

警方确认袭击者名为Kim Ki-jong，55岁。事发时，这名袭击者身穿韩国传统服装，高喊“朝韩应统一”以及“反对战争演练”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐