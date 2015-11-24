美军一直升机在韩国坠毁 两名飞行员丧生

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔11月23日 - 警方及军方官员称，一架美军阿帕奇直升机周一进行训练任务时在韩国中部地区坠毁，机上两名飞行员死亡。
官员们称，这架武装直升机在江原道原州市坠毁。
美国五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）称，这架直升机属于美国陆军第二步兵师。
“此事发生在例行训练期间。不幸的是，两名飞行员均丧生。”戴维斯称。“目前正在调查原因。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。