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时事要闻 | 2015年 11月 24日 星期二 10:54 BJT

美军一直升机在韩国坠毁 两名飞行员丧生

路透首尔11月23日 - 警方及军方官员称，一架美军阿帕奇直升机周一进行训练任务时在韩国中部地区坠毁，机上两名飞行员死亡。

官员们称，这架武装直升机在江原道原州市坠毁。

美国五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）称，这架直升机属于美国陆军第二步兵师。

“此事发生在例行训练期间。不幸的是，两名飞行员均丧生。”戴维斯称。“目前正在调查原因。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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