韩国称不会在香格里拉对话会讨论美在韩部署“萨德”计划

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透首尔6月3日 - 韩国周五称，本周末的香格里拉对话会上将不讨论美国在韩国部署“萨德”反导系统的计划。
美国国防部长卡特在前往新加坡出席香格里拉对话的途中对记者称，朝鲜近期的导弹试射活动表明需改善导弹防御，尽管朝鲜的导弹试射以失败告终。
“没有在香格里拉对话会上讨论‘萨德’系统的计划。”韩国国防部一名官员说道。该官员要求匿名，称韩国与美国正继续就“萨德”系统部署进行单独磋商。
“协调相关事项后会进行宣布。”该官员称，但没有说明具体时间。
美国一名高级防务官员早些时候称，仍有“许多技术问题要处理”，但“很快”会发布公告。
中国和俄罗斯反对美国在韩国部署“萨德”系统。韩美则称，这是应对朝鲜导弹威胁的必要措施。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。