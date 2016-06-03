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时事要闻 | 2016年 6月 3日 星期五 14:14 BJT

韩国称不会在香格里拉对话会讨论美在韩部署“萨德”计划

路透首尔6月3日 - 韩国周五称，本周末的香格里拉对话会上将不讨论美国在韩国部署“萨德”反导系统的计划。

美国国防部长卡特在前往新加坡出席香格里拉对话的途中对记者称，朝鲜近期的导弹试射活动表明需改善导弹防御，尽管朝鲜的导弹试射以失败告终。

“没有在香格里拉对话会上讨论‘萨德’系统的计划。”韩国国防部一名官员说道。该官员要求匿名，称韩国与美国正继续就“萨德”系统部署进行单独磋商。

“协调相关事项后会进行宣布。”该官员称，但没有说明具体时间。

美国一名高级防务官员早些时候称，仍有“许多技术问题要处理”，但“很快”会发布公告。

中国和俄罗斯反对美国在韩国部署“萨德”系统。韩美则称，这是应对朝鲜导弹威胁的必要措施。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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