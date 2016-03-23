美国希望举行对话 解决中国对在韩部署“萨德”系统的关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月22日 （记者 Andrea Shalal） - 美国负责军备控制与国际安全事务的副国务卿高特莫勒（Rose Gottemoeller）周二称，美国希望与中国对话，以解决中国对华府可能在韩国部署“萨德”反导系统（战区高空区域防御系统）的关切。美韩正在讨论在韩部署“萨德”系统。

高特莫勒强调，美国与韩国的有关讨论刚开始，尚未就部署“萨德”系统作出任何决定。

高特莫勒亦强调，“萨德”系统是防御性质的，针对的是朝鲜而非中国。

“‘萨德’系统确实只能扞卫部署了这个系统的那片区域，其覆盖范围并没有中方似乎担忧的那么大，”她在早餐会上对记者表示。

“我们非常乐意并希望有机会坐下来与中国讨论‘萨德’系统特定的技术局限与事实，”她说道。

高特莫勒没有就中美的相关讨论给出时间表。

朝鲜2月7日发射了一枚远程火箭，之后美国与韩国同意开始有关“萨德”系统部署的谈判。(完)