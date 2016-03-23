美国希望举行对话 解决中国对在韩部署“萨德”系统的关切

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月22日 （记者 Andrea Shalal） - 美国负责军备控制与国际安全事务的副国务卿高特莫勒（Rose Gottemoeller）周二称，美国希望与中国对话，以解决中国对华府可能在韩国部署“萨德”反导系统（战区高空区域防御系统）的关切。美韩正在讨论在韩部署“萨德”系统。
高特莫勒强调，美国与韩国的有关讨论刚开始，尚未就部署“萨德”系统作出任何决定。
高特莫勒亦强调，“萨德”系统是防御性质的，针对的是朝鲜而非中国。
“‘萨德’系统确实只能扞卫部署了这个系统的那片区域，其覆盖范围并没有中方似乎担忧的那么大，”她在早餐会上对记者表示。
“我们非常乐意并希望有机会坐下来与中国讨论‘萨德’系统特定的技术局限与事实，”她说道。
高特莫勒没有就中美的相关讨论给出时间表。
朝鲜2月7日发射了一枚远程火箭，之后美国与韩国同意开始有关“萨德”系统部署的谈判。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。