韩美开始举行大规模军演 朝鲜威胁将奋起投入总攻

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔3月7日 - 韩国和美国军队周一开始举行大规模军事演习，以测试他们防御朝鲜的能力。朝鲜称韩美军演为“核战争挑衅”，威胁将发起总攻。
韩国称，这将是史上最大规模的军演。朝鲜在1月进行第四次核试验，并于上月发射远程火箭，这引发联合国安理会通过决议，决定对朝鲜实施新制裁。
美韩联合司令部称，已经知会朝鲜这次演习“并非挑衅”。美方有大约1.7万人参加这次演习，韩方参演人员超过30万人。
韩国国防部称，尚未发现朝鲜有任何异常军事活动的迹象。
朝鲜国防委员会称，朝鲜军民将“通过正义的统一圣战实现朝鲜民族的最大夙愿”，以回应美韩军方的任何攻击。
朝中社刊载的朝鲜国防委员会的声明称：“朝鲜军民将奋起投入总攻，全面应对美国及其追随势力悍然侵犯朝鲜的主权和安全，甚至将朝鲜的生存空间推入核浩劫的图谋。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)