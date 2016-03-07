韩美开始举行大规模军演 朝鲜威胁将奋起投入总攻

路透首尔3月7日 - 韩国和美国军队周一开始举行大规模军事演习，以测试他们防御朝鲜的能力。朝鲜称韩美军演为“核战争挑衅”，威胁将发起总攻。

韩国称，这将是史上最大规模的军演。朝鲜在1月进行第四次核试验，并于上月发射远程火箭，这引发联合国安理会通过决议，决定对朝鲜实施新制裁。

美韩联合司令部称，已经知会朝鲜这次演习“并非挑衅”。美方有大约1.7万人参加这次演习，韩方参演人员超过30万人。

韩国国防部称，尚未发现朝鲜有任何异常军事活动的迹象。

朝鲜国防委员会称，朝鲜军民将“通过正义的统一圣战实现朝鲜民族的最大夙愿”，以回应美韩军方的任何攻击。

朝中社刊载的朝鲜国防委员会的声明称：“朝鲜军民将奋起投入总攻，全面应对美国及其追随势力悍然侵犯朝鲜的主权和安全，甚至将朝鲜的生存空间推入核浩劫的图谋。”（完）