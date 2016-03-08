韩美开始举行大规模军演 朝鲜威胁将奋起投入总攻（更新版）

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路透首尔3月7日 - 韩国和美国军队周一开始举行大规模军事演习，以测试他们防御朝鲜的能力。朝鲜称韩美军演为“核战争挑衅”，威胁将发起总攻。

韩国称，这将是史上最大规模的军演。朝鲜在1月进行第四次核试验，并于上月发射远程火箭，这引发联合国安理会通过决议，决定对朝鲜实施新制裁。

美韩联合司令部称，已经知会朝鲜这次演习“并非挑衅”。美方有大约1.7万人参加这次演习，韩方参演人员超过30万人。

韩国国防部称，尚未发现朝鲜有任何异常军事活动的迹象。但韩国情报机构称，在发现朝鲜试图入侵韩国移动手机的情况后，该机构周二将召开紧急会议检查应对网络攻击的就绪状态。

朝鲜国防委员会称，朝鲜军民将“通过正义的统一圣战实现朝鲜民族的最大夙愿”，以回应美韩军方的任何攻击。

朝中社刊载的朝鲜国防委员会的声明称：“朝鲜军民将奋起投入总攻，全面应对美国及其追随势力悍然侵犯朝鲜的主权和安全，甚至将朝鲜的生存空间推入核浩劫的图谋。”

美国国务院称，美国严肃对待朝鲜威胁使用核武器一事，并敦促朝鲜停止挑衅。

“（我们）再次呼吁平壤停止挑衅言辞，停止威胁。很坦率地说，更重要地是朝鲜须停止挑衅行为，朝鲜的实际行为已招致新一轮制裁措施，”美国务院发言人柯比（John Kirby）在记者会上表示。

俄罗斯外交部称，俄罗斯反对将韩美军演作为向朝鲜施压的方式，但称朝鲜的回应也是不可接受的。

“朝鲜半岛及其周边局势的发展正引起愈多关注，”俄外交部在声明中表示，并呼吁有关各方保持克制。

中国外交部发言人洪磊称，“中方对上述动向表示严重关切。中方坚决反对任何在半岛挑事惹事之举，决不允许家门口生战生乱，强烈希望有关各方务必保持克制，不要相互刺激和加剧紧张。”（完）